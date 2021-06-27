«سحلوا أمي في وسط الشارع ».. تفاصيل تعرية سيدة في الدقهلية

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أقدم شخصين على الاعتداء على سيدة مسنه، وسحلها وتجريدها من ملابسها بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، لوجود مشاكل قديمة بينهم

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحل سيدة على يد شخصين في الدقهلية

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من سيدة في العقد الرابع من عمرها،مقيمة بقرية الطيبة التابعة للمركز، بالتعدي عليها وسحلها في الأرض وتجردها من ملابسها.

وانتقل على الفور رجال المباحث الى مكان الواقعة، وبالفحص أتضح وجود مشاكل بين السيدة وجارتها فقامت بتحريض أبناءها بالتعدي عليها خلال مرورها أمام منزلهم ، وتسبب ذلك في حدوث كدمات متفرقة بالجسم، وجاري البحث عن المتهمين ، وطالبت السيدة بسرعة ضبط المتهمين.

وتم تحرير عن ذلك المحضر لازم، وجاري العرض علي النيابة العامة.

نجل سيدة التعرية بالدقهلية

قال نجل سيدة التعرية يدعى«عصام بيومي»، التي تم تداول مقطع مصور لها حال اعتداء عدد من الأشخاص عليها وتعريتها في قرية الطيبة، مركز نبروه في الدقهلية، أن هناك خلافا بين شقيقه هذه السيدة والأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها حيث أتوا إلى المنزل للاعتداء عليه.

أسرة سيدة تتحدث عن التفاصيل

وأضاف «بيومي»، في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج »: «أن والدته تبلغ من العمر 54 سنة، ولديها 5 أبناء، 3 شباب، وفتاتان.

وأشار نجل « سيدة التعرية»: «أن والدته تم الاعتداء عليها وأصيبت بجروح كبيرة في الرقبة وتم تعريتها في وسط الشارع.

وطالب نجل سيدة التعرية، بإلقاء القبض على المتهمين في أسرع وقته قائلًا: «شكلهم كانوا شربين حاجة .. ازاي يعتدوا على سيدة قد أمهم».

وأوضح نجل سيدة التعرية، أن حالة والدته النفسية سيئة للغاية ولم تستطع الكلام بشكل جيد بسبب ما حدث لها في الشارع أمام المواطنين.

فيسبوك

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مقطع مصور يظهر اعتداء شابين على سيدة مسنه، وسحلها في وسط الشارع وتعريتها أمام المواطنين، قبل أن يقوم مجموعة من الأهالي بإنقاذها من يديهما.

وتسبب الفيديو في غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، بعد تداوله بشكل كبير حيث طالبوا بسرعة إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة في أقرب وقت.

كما علق عدد من أهالي القرية بأن الجناة ليس من أهالي القرية، وهناك مشاكل بين العائلتين، منذ فترة طويلة، معربين عن غضبهم لما حدث لسيدة مسنه من قريتهم ومطالبين بتقديم المتهمين للمحاكمة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، فيما دفع آخرين عن المتهمين معللًا ذلك بأن هناك مشكلات بين الطرفين وأن أشقاء المتهمين بسحل السيدة مصابون في المستشفى في مشاجرة قبل أيام.