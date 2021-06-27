/637592/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمباراة-هولندا-والتشيك

يلتقي منتخب التشيك ومنتخب هولندا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست بدولة المجر، في تمام الساعة السادسة مساء، يذكر أن دولة المجر سمحت بلعب المباراة بالعدد الكامل من الجماهير، على أن يلتزموا المشجعين بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، ويدير المباراة الحكم الروسي سيرجي كاراسيف.

مشوار تأهل منتخبي هولندا والتشيك إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”

الجدير بالذكر أن منتخب هولندا تأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، عن طريق تصدر المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، حيث استطاع منتخب هولندا الفوز بجميع المباريات، إلا أن فينالدوم نجم منتخب هولندا وفريق ليفربول سابقا وفريق باريس سان جيرمان حاليا، صرح بعدم رضائه باداء منتخب بلاده رغم تصدرهم المجموعة، وأكد على أنه يتمنى تقديم أداء أفضل في الأدوار الإقصائية من البطولة، وعلى الجانب الأخر تأهل منتخب التشيك كثالث المجموعة، بعد تصدر إنجلترا وكرواتيا.

يعرض موقع دوت الخليج التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا ومنتخب التشيك، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية.

التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا

في حارس المرمى: مارتن ستيكيلينبرج في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند في خط الوسط: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم في خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين

التشكيل الرسمي لمنتخب التشيك

في حراسة المرمى: توماس فاكليك في خط لدفاع: بافل كادرابك - توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا - فلاديمير كوفال في خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين باراك - بيتر سيفسك - لوكاس ماسوبوست في خط الهجوم: باتريك شيك.

القنوات الناقلة لمواجهة هولندا والتشيك ومعلق المباراة

تمتلك قنوات بي ان سبورتس ملكية بث المباراة على شاشاته، وتذاع المباراة على: BEIN SPORTS HD 1 MAX.

BEIN SPORTS HD 2 MAX.

BEIN SPORTS 4K HDR.

يقوم بالتعليق على مباراة منتخبي هولندا والتشيك في دور الـ 16 من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”، المعلق جواد بدة.