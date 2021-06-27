/637589/النائب-مجدي-عاشور-عن-زيار-السيسي-للعراق-نفخر-بحرص-مصر-على-لم-الشمل-فيديو

أشاد النائب مجدي عاشور ، عضو مجلس النواب ، بزيارة الرئيس السيسي للعراق ،والتي تأتي فى اطار حرص مصر ، على توثيق علاقاتها مع شقيقاتها من الدول العربية والدول الصديقة حول العالم ،لافتا إلى الجولات التى قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لاستعادة مكانة مصر وريادتها فى المنطقة .

زيارة السيسي للعراق

وأضاف النائب مجدي عاشور فى تصريحات خاصة لمو قع دوت الخليج، نفخر بحرص مصر على لم شمل الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك ،مؤكدا على اهمية البعد الاستراتيجي للعراق بالنسبة لمصر، مشيرا إلى دور مصر فى دعم استقرار الدول العربية ودول المنطقة، لافتا إلى مبادرة إعادة إعمار غزة وبمساهمة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار .

هذا ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين والقرارات الرئاسية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشتها منها:*

قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021. 2).

2 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.