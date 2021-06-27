/637588/ضربها-بالقلم--والدة-فتاة-تتهم-فنى-تكييف-بالتعدي-على-ابنتها-في-محضر-رسمي-بالعمرانية

حررت والدة الفتاة التى تعرضت لاعتداء بالضرب على يد شاب، اثناء سيرها في الشارع، محضرا في قسم شرطة العمرانية، حمل رقم 4846 إدارى، اتهمته فيها بالاعتداء على نجلتها حال عودتها من الدرس، وأثبتت فى المحضر حيازتها لفيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة اعتداء المتهم على ابنتها، وصفعها على وجهها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الإعتداء على فتاة في العمرانية

وحدد ضباط المباحث هوية المتهم المتعدي على الفتاة فى العمرانية، وأتضح أنه يعمل فنى تكيفات، مقيم بالعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

«فيسبوك»

وكان تداول رواد وسائل الاجتماعى«فيسبوك»، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة خلال سيرها في أحد الشوارع بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل مجموعة من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن نجلتها اتصلت بها على الهاتف الخاص بها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بنجلتها، وعندما عاتبته اعتدى عليها بالضرب.

وأضافت والدة الفتاة في مقطع الفيديو، أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على نجلتها وتحرشه بها.