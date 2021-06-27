تحفيز وحماس من الكاف لـ بيراميدز والرجاء قبل مباراة اليوم «صور»

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تترق عشاق الساحرة المسديرة بالقارة الإفريقية، نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، والتي تتبقى عليه خطوة واحده من حسم طرفي نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساء، أمام الفريق المغربي الرجاء البيضاوي، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في بطولتي أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية التابع للاتحاد الافريقي "كاف"، على "تويتر"، رسالة تحفيزية لتشجيع فريقي بيراميدز والرجاء المغربي على أداء مباراة قوية قائلا: " خطوة واحدة للنهائي".

حسم النادي الأهلي والفريق الجنوب إفريق كايزر تشيفز، طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوق الأهلي على الترجي التونسي برباعية في مبارتي الذهاب والإياب، وتفوق كايزر تشيفز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثاني في مرمى الترجي التونسي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها المارد الأحمر بعد عركلة واضحة من مدافع الفريق التونسي على طاهر محمد طاهر.