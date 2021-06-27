«محصلش» .. اعترافات أحد المتهمين بـ«خلية المرابطون» النيابة تتلو أمر الإحالة

/637585/محصلش---اعترافات-أحد-المتهمين-بـخلية-المرابطون-النيابة-تتلو-أمر-الإحالة

استأنفت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية المرابطون» التابعة للإرهابي هشام عشماوي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استأنفت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020.

تفاصيل الجلسة

وفي بداية الجلسة، تلت النيابة العامة أمر الإحالة، حيث قال ممثل النيابة، إنَّه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر «خلية المرابطين» بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل الأخير عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق -محبوس- زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام للجماعة، ورد المتهم محمد أحمد مصطفى كامل بالإنكار وعدم فعله ذلك.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

والمتهمون في القضية هم: «عبدالله عامر عثمان، محمد أحمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق».

تحقيقات النيابة

وأوضحت تحقيقات النيابة، أنَّ المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ«المرابطون» والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية