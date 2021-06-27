/637595/٥٣٠٨-تظلما-لطلاب-الإعدادية- بالاسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد سعد وكيل وزارة التعليم، عن تلقي كنترولات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، ٥٣٠٨ تظلما من طلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من نتائجهم للاطلاع على كراسات إجاباتهم.

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مدير مديرية التربية والتعليم: عدد التظلمات المقدمة (92859)

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، إن عدد تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021، بلغ (92859) طالبًـا، وبلغ عدد الطلاب الذين قدّموا طلباتهم حتى الآن ( 5308 ) طالبًـا في الإدارات التعليمية الثماني بنسبه تقدر بحوالى5,7%.

مدير مديرية التربية والتعليم: الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ ( عشرين جنيها )

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ ( عشرين جنيها )، لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها في خزينة الإدارة التعليمية، بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منها، مادة منفصلة فى إعادة التصحيح، ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة، التي ينتمي لها الطالب، ليأخذ رقمًـا فى الطلبات، الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد إطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط ، ويُحظر تمامْـا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع ، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .

الجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية خاضها ١.٤ مليون طالب وطالبة في جميع المحافظات وسط اجراءات احترازية مشددة لرقابة الطلاب و المعلمين من مخاطر الإصابة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد- ١٩" .