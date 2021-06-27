جدة - نرمين السيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس النواب، أهمية نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأت الدولة فى تنفيذه مؤخرا، مشيرا إلى أنه خطوة هامة جدا، مضيفًا: "رغم تأخرنا فى تنفيذه إلا أنه أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتى نهائيا"، مشيدا بالمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة مثل حملة مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف عن الفيروسات وغيرها.





وقال حازم إمام، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة اتفاقية قرض من البنك الدولى لدعم مشروع نظام التأمين الصحى، بمبلغ 400 مليون دولار، إن لديه استفسار بشأن تنفيذ مشروع نظام التأمين الصحى بالمرحلة الثانية، متسائلا: "إيه المعيار الذى يتم بناء عليه اختيار محافظات المرحلة الثانية، خصوصًا وأن عدد من النواب يشكون من عدم إدراج محافظاتهم بالمرحلة الأولى؟". وأضاف عضو مجلس النواب: "الناس فى بعض المحافظات مش حاسين بالتأمين الصحى" وشدد، على ضرورة سرعة تطبيق مشروع القانون بالمحافظات، متسائلا: "هل سيستغرق تطبيق المرحلة الثانية، ثمانى سنوات مثل المرحلة الأولى أم سيكون هناك إسراع فى التنفيذ؟". وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لللقروض الخدمية غير الاستثمارية أو الإنتاجية، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، وهو ما يعنى أن المواطن هو من يتحمل أعباءها، ما يتطلب حسن استغلالها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم إمام يشيد أمام البرلمان بنظام التأمين الصحى الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.