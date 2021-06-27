جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أشرف رشاد، أن مشروع تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى، يستهدف تحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش والتمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة ومحاولة لحفظ حقوق المرأة المصرية.





وقال رشاد، إن ظاهرة التحرش تنمو خصوصًا فى ظل السوشيال الميديا، والتعديل يشمل مواجهة التحرش عبر السوشيال ميديا. يذكر أن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، تقدموا بمشروع لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المتعلق بالتعرض للغير والتحرش الجنسى، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف رشاد: مشروع قانون تعديل عقوبة التحرش يستهدف تحقيق الردع المطلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.