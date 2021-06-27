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نقل النواب يوافق على قرض من البنك الافريقى لتحديث السكك الحديد«صور»

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ناقشت لجنة النقل اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بشان الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو. 

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب 

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السكة الحديد 

واوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة أنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وقعت نهاية شهر مايو الماضي اتفاق عذ القرض، وان هذا المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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خدمة القطارات 

واضاف "عابد" أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمليات القطارات، و زيادة سعة الشبكة من خلال الاشارات المحدثة ونظام التحكم الاوروبي في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.

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وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي انه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع،وذلك بشروط مالية محددة منها ان معدل الفائدة سنوي مساوي لمعدل الفائدة المهوم مضاف اليه هامش الاقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة الا يقل هذا المعدل عن ٠٪؜ سنويا، على ان يسددالرصيد المسحوب من القرض على ٣٠قسط نصف سنوي متساوي ومتتالي وذلك خلال ٢٠سنة متضمنة ٥سنوات فترة سماح.

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و وافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على هذه الاتفاقية معلق "عابد" انه  بالرغم من انني ضد سياسة القروض بشكل عام الا ان مثل به القروض التي تعود بالفائدة على مصر وخاصة قطاع السكة الحديد الذي يمس المواطنين بشكل هام فعلينا ان نوافق عليها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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