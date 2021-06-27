«الإسكواش بيتكلم مصري».. سيطرة مصرية على نهائي السلسلة الختامية لبطولتي الرجال والسيدات.. عسل والشوربجي يتنافسان على الذهبية.. ونوران جوهر وهانيا الحمامي في صراع ملكات الفراعنة

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تختتم اليوم الأحد، منافسات السلسلة الختامية للاسكواش، حيث انتهت مباريات نصف نهائي السلسلة الختامية للاسكواش، بتأهل المصريين إلى المباراة النهائية، حيث تأهل إلى نهائي بطولة الاسكواش للرجال كل من: مصطفى عسل ومحمد الشوربجي، بينما تأهل إلى نهائي بطولة الاسكواش للسيدات كل من: نوران جوهر وهانيا الحمامي.

وتقام بطولة السلسلة الختامية للاسكواش بالقاهرة، بين أفضل 8 لاعبي على مستوى العالم، وتقام نسخة للرجال ونسخة للسيدات.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج المتأهلين إلى نهائي البطولة.

نهائي بطولة الاسكواش للرجال

حقق مصطفى عسل الفوز على نظيره طارق مؤمن، في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية، وانتهت المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط لصالح مصطفى عسل، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة، بفوز مصطفى عسل بنتيجة 11/9، وعاد طارق مؤمن في الشوط الثاني وحقق الفوز بنتيجة 11/6، ثم قام مصطفى عسل بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/4، ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية.

الشوربجي يسيطر

وفي المقابل استطاع محمد الشوربجي، التغلب على النيوزلاندي بول كول، بنتيجة شوطين مقابل شوط، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة، بفوز محمد الشوربجي بنتيجة 11/5، وعاد بول كول في الشوط الثاني بنتيجة 11/5، ثم قام محمد الشوربجي بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/6، ليتأهل بذلك محمد شوربجي إلى نهائي البطولة.

يقام نهائي بطولة السلسلة الختامية للاسكواش(رجال) بالقاهرة، بين كل من: مصطفى عسل، الذي تغلب على نظيره طارق مؤمن، ومحمد الشوربجي الذي تغلب على النيوزلاندي بول كول.

نهائي بطولة الاسكواش للسيدات

استطاعت نوران جوهر في التغلب على النيوزلاندية جويل كينج، في المباراة التي جمعتهم في نصف نهائي السلسلة الختامية للاسكواش، وانتهت المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط، حيث انتهى الشوط الأول بفوز نوران جوهر بنتيجة 11/2، بينما انتهى الشوط الثاني بفوز النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 12/10، ثم قامت نوران جوهر بحسم الشوط الثالث بنتيجة 11/6، لتتأهل نوران جوهر إلى نهائي البطولة.

وعلى الجانب الأخر حققت هانيا الحمامي الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة شوطين مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهم في نصف نهائي السلسلة الختامية للاسكواش، انتهى الشوط الأول بفوز هانيا الحمامي بنتيجة 11/6، ثم حسمت كاميل الشوط الثاني بنتيجة 11/3، وفي الشوط الفاصل حققت هانيا الحمامي الفوز بنتيجة 14/12، لتتأهل بذلك إلى نهائي البطولة.

يقام نهائي بطولة السلسلة الختامية للاسكواش(سيدات)، بين نوران جوهر التي تغلبت على النيوزلاندية جويل كينج، وبين هانيا الحمامي التي تغلبت على الفرنسية كاميل سيرم.