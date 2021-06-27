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تعين المستشارتين في منصب مدير نيابة سوهاج وطنطا

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نيفين يوسف 0 تبليغ

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أصدر المستشار  عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً اليوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021 بتعيين كلٍ من:

 المستشارة / نهى أحمد حامد – مديرًا لنيابة سوهاج – القسم الثاني.

 المستشارة / رشا سعيد سعد – مديرًا لنيابة طنطا – القسم الأول.

 

جدير بالذكر  أن المستشارة  نهى أحمد حامد، تعد أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة سوهاج.

ويأتي تعين المستشارتين المذكورتين في منصب مدير نيابة، إعمالاً لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا ومراعاة لاعتبارات الكفاءة والجدارة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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