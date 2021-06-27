/637576/طعنه-بسلاح-أبيض--النيابة-تواصل-التحقيقات-في-إصابة-طالب-على-يد-صديقه-بدار-السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، التحقيق في اتهام طالب بطعن زميله بسلاح ابيض« سكين»، وأمرت النيابة طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة، و الاستعلام عن الحالة الصحية للضحية واعداد تقرير بشأن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل التحقيق في اتهام طالب بطعن زميله بسلاح ابيض« سكين» في دار السلام

وكان نجحوا ضباط وحدة مباحث القاهرة ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في القبض على طالب طعن صديقة خلال مشاجرة وتسبب في إصابته بجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن، وجروح بالرأس باستخدام سلاح أبيض«سكين»، وفر هاربا.

القصة الكاملة

كان تلقي رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام المقدم وسام عطية، بلاغا من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من مستشفى السلام الدولي بوصول مصاب بجروح قطعية نتجة مشاجرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تم التقابل مع المصاب وأتضح أنه يدعى «س. م»،21 عامًا، طالب بكلية التربية الرياضية، وأتضح أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس.

أقوال المجني عليه

وبسؤاله اتهم «م. ع»، وغير معلوم باقي بياناته، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض «سكين»، وبإخطار مدير مباحث العاصمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة العامة للتحقيقات .