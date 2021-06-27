/637575/رياض-عبد-الستار-زيارة-الرئيس-السيسي-للعراق-خطوة-لدعم-العلاقات-الثنائية-واستعادة-مصر-لمكانتها-فيديو

أشاد النائب رياض عبد الستار ،عضو نمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعراق،مؤكدات أنها تعد خطوة مهمة فى دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية وبعضها، خاصة العراق لافتا إلى أن الزيارة تعد أول زيارة رسمية منذ 30 عام.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب رياض عبد الستار بشأن زيارة السيسي للعراق

وأشار النائب رياض عبد الستار ، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن مصر استعادت مكانتها وريادتها حول العالم وفى المنطقة العربية،أصبح ملموسا بفضل توجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي.

زيارة السيسي للعراق

ووجه النائب رياض عبد الستار تحية شكر وتقدير واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا أنه يدفع بكل ما يملك لتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة ، ومساعدتهم فى اسستعادة أمنهم واستقرارهم مما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

الجلسة العامة

هذا وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وأكد تقرير اللجنة أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها في عملها.

كما أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، تأتي على قمة القضاء، وكذلك تختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.