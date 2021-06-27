الرئيس السيسي يشارك في اجتماع رباعي في بغداد مع رئيس ورئيس وزراء العراق والعاهل الأردني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع رباعي في بغداد، مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وجاء اللقاء بعد أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق السيد مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني".

وقال الرئيس في كلمته أمام قمة بغداد، إن وجوده اليوم في بغداد لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.

وأضاف أن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة الى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.