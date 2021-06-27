الصفدى: نقف مع مصر والسودان فى موقفهما العقلانى من سد النهضة

قال أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردني، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بحثت العديد من القضايا التي تخص الاهتمام المشترك بين الدول، وتأتى لتبنى على ما بدأته الدول الثلاث من قبل لتحقيق الأفضل لشعوبنا، مشددا على أنه تم التأكيد على الوقوف جانب العراق فى عملية إعادة البناء والإعمار، ويجب تحييد العراق عن أى خلافات إقليمية.

وأضاف الصفدى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى والعراقى فؤاد حسين، أن القمة شهدت دعم الموقف العقلانى المستند للقانون الدولى والتوافق على اتفاق يخص سد النهضة يرتكز إلى القانون الدولى ويبلى الحقوق المشروعة لمصر والسودان، خاصة أن أمن مصر المائى جزء من الأمن القومى العربى، وهناك تأكيد واضح من القمة على هذا الموقف.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "علاقاتنا مع مصر والعراق تنطلق من رؤية سياسية مشتركة.. والتعاون بين دولنا سيسهم في تحقيق الأفضل للمنطقة برمتها"، مشيرا إلى أن الإرهاب ليس خطرا على العراق فقط بل علينا جميعًا، والدولة العراقية حققت نصرا كبيرا على الإرهاب ونسعى إلى تقديم الدعم الكامل إلى بغداد، ووجودنا في بغداد الخير رسالة أننا معا فى مواجهة التحديات المشتركة ونقف مع العراق بكل الامكانيات".