القوي العاملة : بدء تدريب مدربي مراكز التدريب علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مديرية القوي العاملة بسوهاج لتدريب 20 من كوادر ومدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.
وقال الوزير : إن الدورة تأتي فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون منها ، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.
وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، أن الدورة تشمل التدريب علي موضوعات متعددة منها، التسويق الإليكتروني
، وتصفح الإنترنت ، واستخدام أجهزة التابلت ، Microsoft Teams ،
وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.
وكشف مدير المديرية عن أن ذلك يأتي بعد قيام برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مراكز التدريب المهنى الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية فى التدريب المهنى الذى تقدمه الوزارة.
حضر افتتاح الدورة التدريبية محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج.
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