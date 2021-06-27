عاجل.. السيسى: مصر تدعم مسيرة التنمية التى يقودها الملك عبدالله

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع شقيقه العاهل الأردنى فى ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى، معرباً فى هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق، لا سيما فى ظل تعاظم التحديات التى تواجهها المنطقة.

كما أكد الرئيس تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقيادتها، مشدداً على أن أمن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ودعم مصر لمسيرة التنمية التى يقودها جلالة الملك عبدالله، ومساندته فى كل إجراءاته وجهوده للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

من جانبه، أكد العاهل الأردنى اعتزاز بلاده بالعلاقات شديدة الخصوصية والروابط القوية التى تجمعها بمصر على جميع المستويات، مشدداً على حرص الأردن على تعميق التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائى فى ظل مردوده المهم على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين واستقرارهما وازدهارهما، فضلاً عن أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة، بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مع الترحيب فى هذا الصدد بنتائج اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى اختتمت أعمالها فى 23 مارس الماضى، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا فى المنطقة.

وتم التطرق إلى تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين فى هذا الإطار، خصوصا فى أعقاب الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، حيث أشاد العاهل الأردنى فى هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة التى أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على أهمية العمل فى هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.