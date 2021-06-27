نائب بالشيوخ : الرئيس السيسى حقق نهضة شاملة منذ توليه البلاد

وقدم الرشيدى، فى بيان له اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على التزامه بتحقيق نمو وطفرة شاملة منذ توليه وحمله أمانة الرئاسة ومواقفه من دعم الثوار خلال حراك 30 يونيو 2013، مؤكدًا أنه تمكن من نقل البلاد إلى مراحل متقدمة على كل المجالات خصوصًا فى الصحة والصناعة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق التشريعات اللازمة لتوفير مناخ استثمار جيد للمصريين والأجانب، فضلًا عن اهتمام الرئيس بملف العلاقات الخارجية حيث حظى هذا الملف باهتمام على قدر كبير وأعاد لمصر مكانتها سواء على مستوى الإقليم أو عالميا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات العامة خلال فترة تولى الرئيس السيسى بلغ 2.4 تريليون جنيه، بمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالفترة التى كانت قبله، بجانب جهود التنمية لتنفيذ خطة تحسين أحوال الدولة بدأت بظروف صعبة وعدم استقرار، ثم شهد العالم ظروف استثنائية وغير مسبوقة فى ظل جائحة كورونا، والتى فرضت على كافة الدول إعادة ترتيب الأولويات، وعلى الرغم من ذلك أولى الرئيس أهمية قصوى لملفات مهمة ملحة وفى مقدمتها قطاعى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمى.
وأشار النائب إلى أن الدولة حرصت على تكثيف الاستثمارات العامة فى هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التى تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادى شهد أداءا جيدا، وانخفض معدل البطالة السنوى من 13% فى عام 2014 إلى 7.9%، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4.4% فى شهر أبريل 2021 على أساس سنوى، و1.2% على أساس شهرى.
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