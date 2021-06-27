وزير الخارجية : القمة الثلاثية تؤكد على استمرار التضامن فى مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الخارجية العراقى وائل حسين والأردنى أيمن الصفدى فى بغداد أنه: "تم التطرق خلال فعاليات هذه القمة الثلاثية إلى استعراض ما تم إنجازه من اتفاقات وتوافق حول الهدف الأساسى من هذا التجمع وهو تعزيز القدرات الاقتصادية، والتضامن مع الأشقاء فى العراق لمواجهة تحدياتها العديدة خلال هذه المرحلة الجوهرية وذلك من منطلق وحدة المصير التى تجمع بين شعوب الدول الثلاث والرغبة فى استمرار التضامن، والتلاحم فيما بينها لمواجهة هذه التحديات بشكل مؤثر يحمى أمننا القومى ويعزز الأمن القومى العربى بصفة عامة".

وتابع :"لدينا كل العزيمة فى التعاون مع العراق والأردن لمواصلة تنفيذ المخرجات السابقة للقمم الثلاثية وفقا للأولويات التى تم التوافق حولها والإسهام فى النشاطات التى تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة، وتؤدى إلى تحقيق طموحاتها نحو التنمية والتقدم وتعالج فى نفس الوقت القضايا الأمنية والإقليمية".

واستطرد قائلا: "نتطلع لاستضافة القمة الرابعة فى القاهرة، مبينا أنه سوف سيتم خلال المرحلة فيما بين القمتين بناء على تكليف وتوجيهات القادة أن تقوم الآليات الوزارية واللجان الفنية بتكثيف عملها من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها، كما سنستمر على مستوى وزراء الخارجية فى التواصل الوثيق والتنسيق فى إطار مشاوراتنا؛ وفى إطار جامعة الدول العربية فى تناول القضايا والتحديات العديدة التى نتعامل معها والتى نشترك فى رؤية محددة إزاء التعامل معها".

ووجه وزير الخارجية الشكر للعراق على هذه الاستضافة الكريمة، متطلعا باستمرار التواصل مع العراق والأردن من أجل تحقيق كل الأهداف التى تم تحديدها بواسطة القادة والتى كُلفنا باستمرار التنسيق حولها ورعاية الإطار التنفيذى من قبل الأجهزة والوزارات الفنية.

كانت العاصمة العراقية بغداد قد استضافت اليوم قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.