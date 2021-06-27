/637572/على-دائي-أنا-ممتن-لـ-كريستيانو-رونالدو-وسيسجل-العديد-من-الأهداف

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

يستعرض دوت الخليج تصريحات دائي للصحيفة الفرنشسة بعد كسر رونالدو رقمة القياسي مع منتخب بلاده:

وقال دائي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أتوقع أن يكون كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يحطم الرقم القياسي الخاص بي".

رقم دائي التاريخي

وأضاف: "لقد سجلت بالفعل 111 هدفًا وليس 109، لكن هذا لا يهم بعد الآن، لأن الطريقة التي يلعب بها كريستيانو ومستواه، أنا متأكد من أنه سيسجل العديد من الأهداف الأخرى".

وأضاف: "رونالدو يستحق تحقيق الرقم القياسي، بالنسبة للاعب مثله، فإن الوصول إلى رقمي القياسي هو بمثابة رقم آخر بالنسبة لي، إنه فخر".

واختتم: "ما يدل على ذلك، هو أنني أجريت عدة مقابلات صحفية حول هذا الموضوع في تلك الأيام، أنا ممتن لـ كريستيانو ووصفي بالمثل الأعلى".