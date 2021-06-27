قرار قضائي جديد حول التدابير الاحترازية لـ«حازم حسني»

/637570/قرار-قضائي-جديد-حول-التدابير-الاحترازية-لـحازم-حسني

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، استبدال التدابير الاحترازية للدكتور حازم حسني من أسبوع إلى ٣ أيام في الأسبوع، على ذمة القضية رقم 855لسنة 2020أمن دولة عليا.

دوت الخليج

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت استمرار التدابير الاحترازية المفروضة على حازم حسني بعدم الخروج من منزله، في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.

ووجهت النيابة العامة، للدكتور حازم حسني بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية إلى يوم 20 فبراير 2018، أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة إلى مقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض«سكين»، من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما أن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

أصيب شخصان فى انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم لإداء صلاة الظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.