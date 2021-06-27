قرار قضائي جديد حول التدابير الاحترازية لـ«حازم حسني»

/637570/قرار-قضائي-جديد-حول-التدابير-الاحترازية-لـحازم-حسني
أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، استبدال التدابير الاحترازية للدكتور حازم حسني من أسبوع إلى ٣ أيام في الأسبوع، على ذمة القضية رقم 855لسنة 2020أمن دولة عليا.
دوت الخليج
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت استمرار التدابير الاحترازية المفروضة على حازم حسني بعدم الخروج من منزله، في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.
ووجهت النيابة العامة، للدكتور حازم حسني بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
وترجع تفاصيل القضية إلى يوم 20 فبراير 2018، أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة إلى مقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض«سكين»، من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما أن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.
أصيب شخصان فى انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم لإداء صلاة الظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.
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