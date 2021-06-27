محافظ المنيا يوافق على استبدال سيارات الربع نقل بـ «فان»  

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، البدء فى الإجراءات الخاصة باستبدال سيارات الربع نقل المستخدمة فى نقل الركاب، بسيارات "فان" حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا وذلك، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع، عقده المحافظ بحضور العميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، والعقيد هشام عبدالحكيم مدير مباحث المرور، والدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، محمود محمد مدير إدارة مواقف المنيا.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع البدء فى تطبيق التجربة بثلاثة خطوط، بإجمالى 50 سيارة فان، بنطاق مركز المنيا وهى خط بنى أحمد وخط طوخ وخط نزلة حسين، مع إعطاء مهلة شهرين للسائقين لتوفيق الأوضاع واستيفاء الشروط الخاصة بأعمال الاستبدال، من خلال التنسيق والتعاون مع البنك الزراعى المصرى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج مشروعك، وستعمل السيارات الفان الجديدة بالغاز الطبيعى تماشيا مع توجهات الدولة.

وأكد أن التجربة ستكون محل الدراسة وقابلة للزيادة أو النقصان فى أعداد السيارات وخطوط السير، تمهيدًا لتعميمها على باقى مراكز المحافظة، كما وجه المحافظ بدراسة إضافة خط سير رابع للسيارات الفان الحديثة للسير داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعى بكمين الصفا وأحياء الزهراء والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكنى تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.

ووجه المحافظ إدارة المرور بمنع سير سيارات "البيك أب" لتحميل الركاب فى خطوط السير الثلاثة من والى مدينة المنيا عقب انتهاء المهلة المحددة، كما دعا المحافظ مالكى السيارات الفان الملاكى والتى تعمل بالأجرة بالمخالفة للقانون، التوجه فورا لإدارة المرور لتوفيق أوضاعها وتحويلها إلى أجرة، وفقا للضوابط والمعايير الجديدة.