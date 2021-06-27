مدبولى: هدفنا النهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية فى مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





وأكد رئيس الوزراء على ما يمثله تحسين الخدمة الطبية من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارتى التعليم العالى والصحة، باعتبارهما جناحى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكذا التحديث والتطوير المستمر الذى يخضع له هذا القطاع، لافتأً إلى أهمية الإستغلال الأمثل لمبانى المستشفيات الحكومية والموارد المتاحة، والعمل على بناء نموذج شراكة واضح بين الوزارتين، للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذا الخدمة التعليمية وتطوير قدرات العاملين فى القطاع الطبى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية للتنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات مع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لاسيما فى المحافظات الحدودية، بما يسهم فى توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

كما تم الاتفاق على صيغة محددة للشراكة بين وزارتى التعليم العالى والصحة فى الإدارة والتشغيل لهذه المستشفيات، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، بما يضمنُ تقديم الخدمة الصحية بالصورة المثلى، على النحو الذى يحقق صالح المواطن المصرى فى مختلف أنحاء الجمهورية.