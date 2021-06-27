عضو بالشيوخ: القمة المصرية الأردنية العراقية تدفع مسيرة التعاون العربى

جدة - نرمين السيد - قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القمة الثلاثية "المصرية – الأردنية – العراقية" بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، والتى عقدت بالعاصمة العراقية بغداد، أسهمت فى دفع مسيرة التعاون والعمل العربى المُشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يضمن تحقيق المُنفعة العامة لمصلحة شعوب تلك الدول، ولشعوب دول المنطقة أيضًا.





وأضاف منظور، فى بيان، أن القمة الثلاثية تباحثت عددًا من الملفات الهامة أبرزها التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى بحث سبل وآليات مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات لمنع تسلل العناصر الإرهابية الإجرامية للدول العربية، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق حول قضايا المنطقة فى ظل التطورات الدولية والإقليمية المُتلاحقة والتى تستلزم التعاون لمواجهة تلك التحديات فى ظل تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى لتهديد الأمن القومى العربى.

كما أكد النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع تعكس مكانة مصر ومواقفها الثابتة بدعم الدول الشقيقة فى أوقات الأزمات، مُشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة العراق تعد أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ 30 عامًا، والتى تؤكد قوة العلاقات التاريخية المُمتدة بين مصر والعراق.

وأشار منظور، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم مصر للحقوق المائية للعراق والأردن، وإعلان عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، دعم بلادهم للحقوق المائية المصرية، لاتفاق رؤى تلك الدول بأن الحقوق العربية المائية تعد مكونًا ركيزًا من مكونات الأمن القومى العربى بشكل عام والحفاظ على تلك الحقوق أمر مُقدس.