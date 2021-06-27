سعفان: صرف منحة بقيمة 1.7 مليون جنيه لـ 3.541 عامل غير منتظم بالدقهلية

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بتعيين 722 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2.712 شاب، منهم 9 من ذوى القدرات، إضافة إلى توفير 57 فرصة عمل.
وقال أحمد القللى، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما جرى إنجازه خلال شهر مايو الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 893 منشأة وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 124 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 33 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 90 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى انتهت المديرية من 20 دورة تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 212 متدرباً، ودورتيين تدريبيتين فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 21 متدرباً ومتدربة، كما قامت باستخراج 996 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 276 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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