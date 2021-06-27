/637561/7-سنوات-حبس-للمتهمة-بطعن-نائب-مأمور-سجن-الجيزة-وإدراجها-على-قوائم-الإرهاب

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي ورئيس مباحث السجن تدعى «خديجة عبد اللطيف»، والانضمام لعناصر إرهابية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل حبس المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة ورئيس مباحث السجن

وتضمن الحكم إدراج المتهمة على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية إلى يوم 20 فبراير 2018، أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة إلى مقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض«سكين»، من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما أن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

أصيب شخصان فى انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم لإداء صلاة الظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.

تفاصيل الواقعة

كانت تلقت عمليات شرطة النجدة ببنى سويف، بلاغ يفيد بانهيار سقف مسجد مسقوف بالخشب بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة شخصين، اليوم الأحد 27 يونيو 2021.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إللى مكان البلاغ ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين وهم كل من، " أحمد عويس سيد سليمان، 41 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الايسر، وأيمن رمضان احمد على، 41عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، يقيمان ذات القرية ".