/637554/محمد-جدو-كايزر-تشيفز-بيفكرني-بتشيلسي-في-بطولة-أوروبا

نشر محمد جدو لاعب الأهلي السابق، عن فريق كايزر تشيفز، وذلك عقب فوز النادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة 3/0، وتأهل إلي الدوري النهائي لدوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج “التويته”

ونشر محمد جدو عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”كايزر تشيفز بيفكرني بتشيلسي في بطوله اوروبا محدش توقع يوصل قبل النهائي حتي لكنه فاجئ الجميع و فاز بالبطوله. كايزر تشيفز اول مره يلعب المباراه النهائيه، عنده جول و دفاع جيد جدا مش بيدخل فيهم بسهوله، خطر في الهجمات المرتدة. لكن الاهلي قادر باذن الله يرجع من المغرب ب العاشره”.

واصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بـ”التتش” استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل فريق النادي الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثاني في مرمى الترجي التونسي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها المارد الأحمر بعد عركلة واضحة من مدافع الفريق التونسي على طاهر محمد طاهر.