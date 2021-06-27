/637549/قمصان-يكشف-حقيقة-مشاركة-الشناوي-في-أولمبياد-طوكيو-2020

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي عبر شبكة أسير سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير في “أون تايم سبورت إف إم”، أن محمد الشناوي يرغب في الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي ضمن الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، ويستعرض دوت الخليج تصريحات قمصان وأخر التطورات مع المارد الأحمر.

قال قمصان: “محمد الشناوي تحدث في مع النادي حولة مشاركته، مع المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد طوكيو الشهر المقبل”.

وأضاف سامي: “ الأهلي ينافس على أي بطولة يشارك فيها، سواء علي المستوي المحلي أو القاري أو العالمي”.

وزاد: “يتبقي للنادي الأهلي مباراة وحيده علي حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التأهل إلى النهائي أمس علي حساب الترجي التونسي، بنتيجة أربع أهداف دون رد مجموع مبارتي الذهاب والإياب في الدور النصف نهائي”.

سبب الرفض

واردف: “الأهلي يحتاج للشناوي في المباراة النهائية، وفي بطولة الدوري، التي مايزال فيها المواجهات مستمرة”.

واختتم: “في المقدمة تأتي مصلحة النادي الأهلي، ثم اللاعب في النادي، والشناوي يحلم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ولكن مصلحة النادي الأول”.

واصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بـ”التتش” استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

تشكيل فريق النادي الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

في خط الدفاع: على معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.