الرئيس السيسي: وجودي في بغداد يدل على مدى حرصنا على دعم العلاقات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وجودي اليوم في بغداد لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قمة بغداد، أن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.

وبدأت قبل قليل بالعاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية