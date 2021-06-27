عاجل .. السيسى: وجودى اليوم فى بغداد تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد بأن وجوده اليوم فى بغداد لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.





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