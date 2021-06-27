زعيم الأغلبية: مصر تحمل مفاتيح ملفات الشرق الأوسط.. وزيارة العراق تاريخية وتعزز دورها الوطني

/637551/زعيم-الاغلبية-مصر-تحمل-مفاتيح-ملفات-الشرق-الاوسط-وزيارة-العراق-تاريخية-وتعزز-دورها-الوطني

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر تتحرك في سياساتها الخارجية والإقليمية بحكمة واتزان بصفتها راعية السلم والسلام الشريف، والحوار البناء، وحاملة مفاتيح جميع الملفات والأزمات العالقة، وبوابة العبور نحو (شرقٍ أوسط) يسوده الاستقرار والتنمية.

التغلب على التحديات وكسب ثقة العالم

وأكد النائب أشرف رشاد، في تصريحات له، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن في ظروف صعبة وتحديات معقدة وفي فترات زمنية قليلة للغاية من كسب ثقة واحترام العالم، وإعادة ريادة مصر وثقلها الاستراتيجي والسياسي على كافة المستويات، وجعلها محورًا هامًا في إقناع العالم بتبنى رؤى أكثر ايجابية لنشر السلام وإزالة الاحتقان والصراعات بالمجتمعات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى الدور العظيم الذي تلعبه مصر لاعادة اللحمة والتقارب العربي وتهيئة المناخ العام لإحداث نهضة حقيقية والقضاء على جميع الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن سياسة مصر في هذا الملف نجحت بشكل كبير واستطاعت لم الشمل، بجانب استمرارها في رعاية وتبني جميع الأزمات العربية العالقة وفي القلب منها (فلسطين).

أول زيارة من نوعها

وأوضح رشاد، أن زيارة الرئيس اليوم للعراق في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ 30 عامًا يحمل الكثير من الدلالات؛ لعل أبرزها التأكيد على مبدأ مصر العام (مبدأ الإعمار) في تحركها الإقليمي، بجانب إبراز قوة مصر وثقلها الإقليمي، وحرصها على خلق حالة من الانتفاضة للشعوب العربية لمساندة ملوكها وحكامها لعمل تنمية حقيقية.

وأكد رشاد، أن العراق تمثل شريك استراتيجي قوي وأن نهضته وصحوته واستعادته حيويته ومقدراته ومقوماته الحيوية سياسهم بشكل كبير في إحداث نهضة تنموية مشتركة وتعزيز كافة أوجه التعاون الاقتصادي، موجهًا تحية شكر وتقدير للزعيم العربي الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم برسالة سامية تقوم على نشر السلام والأمان وإعمار الأرض.

وتابع:"في الوقت الذي يتواجد فيه رجالنا وأطقمنا الهندسية في غزة لتقديم رسالة وطنية ودينية مقدسة، تنطلق مصر صوب وجهة عربية جديدة (العراق) وعاقدة العزة على أن لا تهدأ مساعيها إلا بنهضة عربية شاملة تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والعيش بحرية وكرامة".