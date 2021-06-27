/637547/تعرف-على-موعد-طرح-أغنية-والله-ما-ينفع-لمصطفى-حجاج

يستعد المطرب المصري مصطفى حجاج لطرح أغتيته الجديدة التي تحمل اسم «والله ما ينفع» غدًا الموافق 28 يونيو، وذلك بعدما استئنف من تصويرها خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج يكشف موعد طرح كليب «والله ما ينفع» للمطرب مصطفى حجاج، بعد أن شوق جمهوره له خلال الأيام الماضي

هاني محروس و مصطفى حجاج من داخل الاستديو قبل طرح أغنية والله ما ينفع

وأعلن حجاج عن موعد طرح أغنيته «والله ما ينفع» من خلال صورة طرحها تجمعه بمنتج الأغنية هاني محروس من داخل الاستوديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلًا: "بكرة بإذن الله.. دعواتكم لينا يارب".

ليعلق له المنتج هاني محروس قائلًا: "آمين يا عمر أخوك بركة دعاء أبوك وأبويا تكون معانا يارب"، وانهالت التعليقات من متابعي حجاج متوقعين النجاح الباهر للأغنية وتصدرها التريند.

أغنية «والله ما ينفع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس وإخراج محمد القاضي، ومن المقرر طرحها غدًا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«ألف مرة» آخر أغاني مصطفى حجاج

وطرح مصطفى حجاج مؤخرًا، آخر أغانيه «ألف مرة» عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.

مصطفى حجاج يعيش حالة من النشاط الفني

من ناحية أخرى يعيش المطرب مصطفى حجاج انتعاشة فنية، حيث سبق أغنية "ألف مرة" طرحه كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي. كما سبق وحقق نجاحًا واسعًا من خلال أغنية "أبويا قالى زمان" وهى دويتو جمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.