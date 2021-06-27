/637545/عمبر-سجن-النساء-بالقناطر-يجمع-7-فتيات-التيك-توك

يجمع سجن النساء بالقناطر الخيرية، عددا من فتيات« التيك توك»، فرقتهن السوشيال ميديا وجمعهن سجن النساء مع بعضهن بعد أن صدر ضدهن أحكام بعضها نهائية وأخرى أولية، ما بين تحريض على ممارسة البغاء، ونشر صور وفيديوهات غير لائقة، وصولاً لاتهامات بالإتجار فى البشر.

دوت الخليج يرصد في اسطور التالية أهم فتيات «التيك توك» داخل سجن النساء بالقناطر الخيرية .

-حنين حسام

بعد القبض عليها مازالت حنين حسام تقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والتى حكم فيها غيابيا قبل القبض عليها لإتهامها بالاتجار في البشر.

1-مودة الأدهم

تقضي فتاة التيك توك مودة الأدهم عقوبة سجنها المشدد 6 سنواتـ وغرامة 200 ألف جنيه، فى القضية التى تجمعها مع فتاة التيك الأخرى حنين حسام لإتهامهم بالاتجار في البشر.

2- سما المصرى

سما المصرى مازالت داخل سجن النساء لتنفيذ عقوبة حبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- شيرى هانم

بعد صدور حكم الاستئناف تقضى شيرى هانم عقوبة سجنها 5 سنوات بتهمة التحريض عفى الفسق ونشر الرذيلة.

- زمردة

نجلة شيرى هانم هى الأخرى تقضى عقوبة سجنها 5 سنوات مع والدتها بتهمة التحريض على ممارسة الدعارة .

- ريناد عماد

بعد أن عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بالحبس 3 سنوات، تقضى فتاة التيك توك عقوبتها داخل سجن النساء، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- هدير الهادى

أصدرت ضدها محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادى، حكم بحبسها عامين بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية.

الأحكام

وكان موقع « دوت الخليج »، قد نشر منطوق الحكم على جميع المتهمين بقضية الاتجار فى البشر خلال الساعات الماضية ، وعاقبت قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، المتهمة فتاة التيك توك حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، وايضًا عاقبت المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر. وكانت قررت النيابة العامة،في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر. وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة. وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما. وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي. كما استغلت فتاة التيك توك مودة الأدهم، تجاريا كلا من الطفلين الضحايا الموضح أسمائهم فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم الشعب المصري، ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.