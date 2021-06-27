/637541/مصطفي-بكري-يحصل-على-موافقة-التربية-والتعليم-لإقامة-مدارس-في-قريتي-أبو-حزام-وحمردوم

حصل النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب ، على موافقة الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم لإقامة مدرسة اعدادية وأخري إبتدائية في قريتي أبو حزام، ومدرسة إبتدائية وإعدادية في حمر دوم بمحافظة قنا.

دوت الخليج يرصد مطالبة النائبة مصطفي بكري بإنشاء مدارس فى قريتي أبو حزام وحمر دوم بقنا

والتقي النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب ،بالدكتور رضا حجازي نائب الوزير،و الذي أحال الأمر إلي اللواء يسري عبد الله مدير الأبنية التعليميةالذي أكد للنائب مصطفي بكري أنه وافق علي التنفيذ الفوري بعد تخصيص الأراضي اللازمه لذلك، كما قرر إرسال ٢٠٠ مقعد قبل سبتمبر المقبل لمدارس أبوحزام و٢٠٠ مقعد لمدارس حمردوم وكذلك اجهزة كمبيوتر.

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،و التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: نؤكد إيماننا العميق بقدرة أبناء القوات المسحلة في اقيام بهذا الدور، متابعا: نؤكد أيضا موقف مجلس النواب من القوات المسلحة فهو موقف الإعزاز والتقدير للرجال الذين حموا الأرض وسالت دمائهم على أرض سيناء و ما زالوا يبذلون دمائهم الزكية ومعهم رجال الشرطة، حيث يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث و النسل.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن أبناء القوات المسلحة يرفعون شعار أن الولاء للوطن أغلى من الحياة و عيونهم الساهرة لا تنام حماية للوطن و ترابه المقدس.