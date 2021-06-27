إعلان تدشين ”المسار المقدس المصري الايطالي ” في روما

اسقف روما يبارك التوأمة بين مسار العائلة المقدسة في مصر ومسار القديس نيقولا بإيطاليا

دير بنديكيت يضع كتيب الكنيسة المصرية في مكتبته .. ورغبة في التوصل لتوأمة بين الدير و ودير الانبا انطونيوس

شهدت العاصمة الايطالية روما علي مدي يومي السبت والأحد عدد من الفعاليات واللقاءات المكثفة لتدشين كيان "المسار المقدس المصري الايطالي " الذي يهدف في المقام الأول الي الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة في الفاتيكان وإيطاليا ودول العالم المختلفة .

و بدأت الفاعليات بلقاء الدكتور عيسي اسكندر رئيس المسار المقدس مع اسقف روما دون داريو جيرياسو ، حيث بارك أسقف روما التوأمة التي تمت بين مسار القديس نيقولا، والمؤسسة المصرية الايطالية .

وأكد دون داريو جيرياسو تشجيعه لكافة الجهود والخطوات التي يقوم بها المسار المقدس لتحقيق التواصل الروحي الإنساني بين شعوب دول العالم المختلفة .

كما التقي الدكتور عيسي اسكندر مستشارة القطاع الدولي والثقافى عن بلدية اوستيا - روما حيث قدم لها درع المسار المقدس وشرح لها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في تنمية وتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات المصرية وأن المشروع يحظي باهتمام كبير من كافة فئات المجتمع المصري .

وتطرق رئيس المسار المقدس خلال اللقاء الي التوأمة التي تمت مع مسار القديس نيقولا والذي يتواجد في معظم دول العالم ومنها مصر في الاسكندرية.

وفي ختام اللقاء قدمت مستشارة القطاع الدولي والثقافي بلدة أوستيا - روما درع المدينة للمسار المقدس ، مؤكدة ترحيبها بالعمل علي دعم مشروع التوأمة بين مسار العائلة المقدسة في مصر ومسار القديس نيقولا بإيطاليا .

وفي ذات السياق قام وفد يمثل قيادات المسار المقدس المصري الايطالي بزيارة دير بنديكت الذي يقع في " سوبياجو" علي بعد ٦٠ كيلو متر من العاصمة الايطالية روما ويعود تأسيسه الي القرن الرابع الميلادي .

والتقي الوفد بالاسقف الدون دوم ماور يتسيو رئيس الدير والذي ابدي سعادته بمشروع التوأمة بين مسار القديس نيقولا ومسار العائلة المقدسة في مصر

وأهدي وفد المسار المقدس الدون دون ماور يتسيو نسخة من كتاب " العائلة المقدسة " الذي دشنه قداسة البابا تواضروس الثاني بابًا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقرر الأسقف ماوريتسيو عرض الكتاب في المكتبه العامة بالدير ليضطلع عليه الزائرين من مختلف العالم.

وبحث وفد المسار المقدس خلال اللقاء رغبة دير في عقد توأمه مع الكنيسة المصرية ودير الانبا انطونيوس مؤسس الرهبنة في مصر، خاصة وان دير بنديكت هو مؤسسة الرهبنه في ايطاليا.

وقال الأسقف ماوريتسيو " انه يصلي ان يعم السلام العالم وانه يبارك هذه الخطوة والتعاون الذي يقوم به الوفد المصري الايطالي في هذا المشروع الهام لكل العالم بمختلف ثقافاته وحضارته.

وقالت مونيا فرانشيسكيني المدير التنفيذي لمؤسسة ومسار سان نيقولا ان الزيارات التي قام بها الوفد كان الهدف منها في المقام الاول إطلاع رجال الدين في الفاتيكان وإيطاليا علي مشروع التوأمة بين مسار القديس نيقولا ومسار العائلة المقدسة في مصر ، إضافة الي بدء التنفيذ لخطة العمل والتنسيق والترويج في المرحلة المقبلة عقب اعلان تدشين المسار المقدس .

واكدت مونيا فرانشيسكيني علي ان هناك دعم كبير من جانب رجال الدين والسياسين والمجتمع المدني في الفاتيكان وايطاليا لهذا المشروع الهام ، وقالت " اننا نخطط للقيام بزيارة مصر في شهر سبتمبر المقبل علي رأس وفد كبير لزيارة مسار العائلة المقدسة .

واضافت " قمنا بزيارة السفارة المصرية في الفاتيكان والتقينا بالمسؤولين وعرضنا عليهم رغبتنا بزيارة وفد من المسارات الثقافية في الفاتيكان وايطاليا الي مصر، ولقاء المسؤولين الدينيين والتنفيذين في مصر.

وقالت جينا بانشي رئيسة مؤسسة ومسار سان نيقولا " ان الفترة المقبلة ستشهد القيام بعدد من الخطوات في ايطاليا ومصر وبقية دول العالم والتي من شأنها تفعيل التوأمة والترويج المشترك للمشروع.

وأضافت " انها خطوة عظيمة لصالح شعوب العالم لزيارة ومشاهدة الآثار التاريخية لمسارات القديسين وفي مقدمتها مسار العائلة المقدسة في مصر.