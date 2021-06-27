وزير النقل يشهد البدء الرسمى لتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق 

جدة - نرمين السيد - وفى بداية كلمته، اليوم الأحد، رحب وزير النقل بالسفير الفرنسى فى القاهرة ستيفان روماتيه و لورانس بتل رئيس مجلس إدارة شركة أر.إيه.تى.بى ديف ‎ RATP DEV ‎ فى أحد أكبر محطات المترو فى إفريقيا والشرق الأوسط للإعلان عن البدء فى إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بواسطة إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة خطوط المترو فى العديد من دول العالم وهى شركة أر.إيه.تى.بى ديف الفرنسية، وذلك بعد العديد من المفاوضات الفنية والمالية والتى أسفرت عن هذا التعاون طويل المدى على مدار الخمسة عشرة عاما المقبلة.

وأضاف وزير النقل أن ذلك يأتى فى ضوء الاستراتيجية الجديدة التى تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتنسيق ودعم من الحكومة المصرية بالتوسع فى التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصرى ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز، لافتاً إلى أنه وفى ضوء ذلك، فقد استلزم الأمر ضرورة إيجاد كيان جديد له خبرة كبيرة فى مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة خاصة فى دول تتشابه ظروف وطبيعة التشغيل بها بخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسى من هذا التعاون طويل المدى هو تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الخط الثالث لتحقيق أعلى الإيرادات وانتقاء وتدريب وتأهيل أفضل العناصر البشرية فى مجالات النقل السككى المختلفة خاصة فى ضوء التوسع التى تقوم به حاليا وزارة النقل بتنفيذ العديد من مشروعات الجر الكهربائى المختلفة مثل (مترو الأنفاق – مونوريل – قطار كهربائى – قطار سريع) وعلى أن تقوم الجهات الحكومية بزيادة دورها التنظيمى وزيادة فعالية دورها الرئيسى فى الرقابة على أعمال التشغيل ولتدارك أى قصور فى الخدمات المقدمة وكذلك وضع سياسات تحقق النمو الاقتصادى المأمول.

وأضاف أن شركة RATP DEV الفرنسية متخصصة فى إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعمل فى 13 دولة فى أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل فى العاصمة باريس والتى تصل إلى 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً فى هذا المجال ، فقد تم التعاقد معها فى سبتمبر 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلى منصور)‏ ولمدة 15 عاماً ، كما تم التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى "LRT" (السلام/ العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان) لتجنب وجود تداخل بين أكثر من مشغل ولضمان كفاءة التشغيل بين الخط الثالث والقطار الكهربائى والذى يتم تبادل الخدمة بينهما بمحطة عدلى منصور التبادلية والتى تضم عدد خمس وسائل للنقل الجماعى (الخط الثالث – القطار الكهربائى – السكة الحديد – السوبر جيت – الأتوبيس الترددى).

وأوضح المهندس كامل الوزير أنه من منطلق أهمية الدور الذى تقدمه وسائل الجر الكهربائى حيث يتم استخدامها فى نقل ملايين الركاب يومياً وينطبق عليها تعبير "النقل الأخضر" الآمن الصديق للبيئة والذى يقلل التلوث ويحافظ على صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن وزارة النقل توليها أهمية كبرى حيث تم وضع استراتيجية شاملة للتوسع فى تنفيذها حيث تم التخطيط لتنفيذ إجمـالى أطوال مشروعات شبكـة مـترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى إلى حوالى 2.500 كيلومـتر، كما وضعت الوزارة الأولوية القصوى لتطوير كافة عناصر منظومة التشغيل بخطوط المترو العاملة، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

ولفت إلى أن خطى مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر سوف يتم تشغيلهما من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى الإدارة وتشغيل طبقا للعقد الموقع مع شركة الستوم القائمة بتنفيذ الخطين ، وكذلك سيتم تشغيل الخطوط المستقبلية للمترو مثل الخط الرابع والسادس وكذا من المخطط إتخاذ نفس النهج فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكة القطار الكهربائى السريع والتى تبدأ بخط "العين السخنة/ العلمين الجديدة / مطروح".

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بالتواصل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الشركات المحلية لإدارة وتشغيل ورش وقطارات شبكة خطوط السكك الحديدية بهدف تحسين مستويات الخدمة ورفع مستويات السلامة بخطوط الشبكة، مشيراً إلى أن وزارة النقل لم تغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كإحدى الركائز الأساسية حيث تم الاتفاق مع شركة RATP Dev على تأهيل وتدريب العاملين المصريين والا تقل نسبتهم عن 90% على الأقل من المتواجدين بإدارة هذا الخط ، واعتبارهم العنصر الأساسى للإدارة ، كما سيتم وضع برامج تدريب قوية لهم من خلال مركز التدريب الذى ستنشئه الشركة فى القاهرة كما ستقوم كوكبة من أفضل فرق العمل التكنولوجية بالعمل بالخط لتطويره بما يضاهى المعايير العالمية من حيث الجودة والمحافظة على سلامة الركاب وكذلك تحسين الصيانة بشكل جذرى للعمل على زيادة العمر الافتراضى لأصوله.

وأكد الوزير أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية احتفظت وزارة النقل بحقها فى تحديد سعر التذكرة وألا يكون للشركة الفرنسية الحق فى تغييره حيث تعتبر خطوط المترو مشروعات خدمية تدعم الدولة من خلالها عدد كبير من طوائف المجتمع (ذوى الاحتياجات الخاصة – الطلبة – كبار السن...).

وفى ختام كلمته قال الوزير: "نعدكم بالأفضل دائماً، وقناعاتنا كبيرة بالوصول إليه بتكاتفنا وتعاوننا جميعاً وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف الذى ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة وبأن تكون مصر الحبيبة بكل مؤسساتها فى الصدارة خاصة هذا المرفق الحيوى الهام الذى يلمس حياة المواطن اليومية".