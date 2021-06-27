برلمانى : زيارة الرئيس السيسى إلى العراق تبنى علاقات متوازنة وقوية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زين الدين أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعراق كأول رئيس مصرى منذ 3 عقود، يؤكد توجه الدولة نحو بناء علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول المنطقة وفى مقدمتهم الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر بهذه التحركات فى كل بقاع الدول العربية تؤكد أنها قائد المنطقة، وتسعى دائمًا لاستعادة ريادتها من خلال علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، وتقوية العلاقات فى كافة القطاعات.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسى للعراق يأتى استكمالا لآلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق التى انطلقت بالقاهرة فى مارس 2019، متوقعًا أن يكون لهذه الزيارة رد فعل كبيرة وزيادة أكبر فى العلاقات على المستويات كافة، وفى مقدمتها التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.

وشدد النائب على ضرورة أن تضع الحكومة بالتنسيق مع حكومات الدول الثلاث خططا واضحة المعالم ومحددة المدة لتنفيذ جميع الاتفاقيات بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بالكامل.

وأشاد زين الدين بما تناولته المباحثات بين الرئيس السيسى، ورئيس وزراء العراق، والتأكيد على تقدير مصر حكومة وشعبا للعراق ودوره المحورى فى المنطقة العربية.