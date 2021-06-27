برلمانى يطالب بتعميم منحة السيسى على جميع طلاب الشهادات بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أشاد فيه بمنحة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء سيناء من الطلاب بالتعليم ماقبل الجامعى، خاصة أن سيناء تمر بظروف استثنائية منذ سنوات بسبب العمليات الإرهابيه والتى استدعت فرض حالة الطوارئ مع الحظر فى بعض المدن والمناطق.





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