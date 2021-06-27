رئيس النواب يحيل مشروع قانون لتشديد عقوبة التحرش للتشريعية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 2021/5/23.

وتمت الإحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروعا قانون مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مشددا على ضرورة تشديد عقوبة التحرش الجنسى، وتمت الإحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من النائب محمد على عبد الحميد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والذى تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.