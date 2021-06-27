/637540/النور-يعقد-الجمعية-العمومية-العادية-ويجدد-الثقة-في-رئيس-الحزب-والمجلس-الرئاسي- والهيئة-العليا
عقد حزب النور، الجمعية العمومية العادية العاشرة، وجدد الثقة في الدكتور يونس مخيون رئيساً للحزب، وكذلك جدد الثقة في المجلس الرئاسي والهيئة العليا ، وجميع هيئات الحزب .
دوت الخليج يرصد ما جاء فى اجتماع الجمعية العمومية لحزب النور
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن الجمعية العمومية العادية العاشرة كان من المفترض إنعقادها في أبريل 2021 وتم تأجيلها بقرار من الهيئة العليا للحزب، نظرًا لظروف جائحة كورونا.
الجمعية العمومية لحزب النور
وفى السياق ذاته ،وجه الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الشكر لأعضاء الجمعية على حضورهم، وتحدث عن دور الحزب فى الحياة السياسية، والفرص والتحديات التى تتواجد على الساحة السياسية إقليمياً وعالمياً، وأطلع أعضاء الجمعية على أهم الأحداث والمواقف التى يتبناها الحزب وفلسفة إتخاذ القرار داخل الحزب، والرؤية المستقبلية لحزب النور.
حزب النور
وحضر الجمعية أعضاء الجمعية العمومية بالحزب، وقيادات الحزب الدكتور يونس مخيون، والدكتور محمد إبراهيم منصور، والأستاذ السيد خليفة ، والمهندس جلال مرة، وأعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الهيئة العليا ، وأعضاء مجلسي النواب ، و الشيوخ عن الحزب .
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