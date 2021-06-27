/637539/إبراهيم-نظير-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تكرار-غلق-طريق-ديروط-الفرافرة-بسبب-الكثبان-الرملية

تقدم اليوم النائب ابراهيم نظير بطلب إحاطة للسيد وزير التنمية المحلية بشأن تكرار غلق طريق ( ديروط - الفرافرة ) بسبب تراكم الكثبان الرملية وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن التحرك الفورى لفتح الطريق وإزالتها مما أدى إلى توقف حركة السير على هذا الطريق لساعات طويلة أثناء محاولة السائقين والمارة لعبور الطريق واستكمال رحلة سفرهم، وذلك على الرغم من تكرار مناشدة المواطنين والتحذير من خطورة ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والاستغاثة بالمسئولين للتدخل أكثر من مرة، مما ينذر بتكرار الحوادث التى وقعت على هذا الطريق من قبل لذات السبب.

دوت الخليج يرصد طلب الإحاطة للنائب إبراهيم نظير وأضاف النائب ابراهيم نظير في طلبه أنه لابد من عمل نقاط إرتكاز على طول الطريق وتجهيزها بالمعدات اللازمة لإزالة الرمال فورا واتخاذ التدابير اللازمة. الجدير بالذكر أن هذا الطريق يربط مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، بمركز الفرافرة أحد أهم مراكز محافظة الوادي الجديد، بطول 310 كيلومترات وبتكلفة 1.7 مليار جنيه وبعرض إسفلت 11 مترًا وعلامات إرشادية، وتم ازدواج الطريق في مناطق التضاريس الصعبة بطول 8 كيلومترات "3.5 كيلو في منطقة الهضبة – 4.5 كيلو في منطقة الغرود" لتأمين الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها بعد تنفيذ ازدواج للطريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم نظير يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار غلق طريق «ديروط-الفرافرة» بسبب الكثبان الرملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.