/637537/عاطف-كعربان-ثورة-30-يونيو-أعظم-الثورات-في-تاريخ-الشعوب

قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب ، إن ثورة 30 يونيو أثبتت أنها ثورة من رحم ملايين المصريين، الذين شاركوا فيها وأن الرهان على الجيش المصري، وعلى قائده أنذاك البطل السيسي في الاستجابة لتطلعات ملايين المصريين وإنقاذ الوطن من براثن الإخوان الإرهابيين كان في محله تمامًا.

دوت الخليج يرصد ما ذكرة النائب عاطف كعربان بمناسبة ذكري ثورة يونيو

واكد النائب عاطف كعربان ،عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحيفة بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو ، إن ثورة 30 يونيو أعظم الثورات في تاريخ الشعوب ، مشيرا إلي أن الشعب المصري خرج على قلب رجل واحد بدون مطالب فئوية أو مادية .

ذكرى ثورة 30يونيو

وأضاف النائب عاطف كعربان ، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري أبهر العالم بالإرادة الشعبية القوية .، مشيرا الى أن ٣٣ مليون مصري خرجوا في كل ربوع مصر في وقت واحد كان هدفهم الحفاظ على أمن مصر القومي والهوية المصرية والعربية . واشار كعربان ، الى أن ذكري ٣٠ يونيو عيد قومي لكل المصريين وسوف تتعلم منها الأجيال القادمة إن الشعب المصري قام بثورتين غيرتا مسار التاريخ وارجعتا الهوية المصرية لمكانتها العالمية .

مكانة مصر الدولية

ولفت النائب عاطف كعربان، الى أن ثورة ٣٠ يونيو نقلت مصر من الفوضي والفشل السياسي والأزمات الاقتصادية إلى الاستقرار والبناء والتنمية الشاملة، وقد استعادت مصر مكانتها السياسية والعالمية و ريادتها الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.

وختم بقوله ، أن القوات المسلحة انحازت للإرادة الشعبية في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ،ولولا الثورتان لكان الوضع في بلادنا يشبه الكثير من الدول التي اندلعت بها ما يسمي الربيع العربي .