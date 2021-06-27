/637536/هالة-سرحان-تهاجم-مقارني-ياسمين-صبري-بجورجينا-رودريجيز-عقول-سخيفة

تتلقى الفنانة المصرية ياسمين صبري اتهامات كثيرة من قبل رواد السوشيال ميديا بتقليدها لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز، وذلك من حيث الملابس و وضعيات التصوير حتى وصل الأمر إلى اتهام صبري بأنها تقوم بنفس تصفيفة شعر رودريجيز.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية هالة سرحان على مقارنة الفنانة ياسمين صبري بجورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

موقف هالة سرحانة من مقارني ياسمين صبري بجورجينا رودريغيز

لتخرج الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتهاجم أصحاب هذه المقارنات، فكتبت مدافعة عن ياسمين صبري: "‏جميلة وأنيقة ولوحة فنية.. العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة.. وعمومًا ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمي تعاقد معها CARTIER أشهر بيوت المجوهرات الفرنسية".

لترد عليها الأخيرة ممتنة لشهادتها قائلة: "‏‎أستاذتنا هالة.. شكرًا جزيلًا لرقي كلامك وجمال قلبك".

تعرف على هوية جورجينا رودريغيز

وعن جورجينا رودريغيز هيرنانديز فهي عارضة أزياء، راقصة وممثلة إسبانية بفضل علاقتها البارزة، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم الكرة الشهير وحبيبها كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 25 مليون متابع لملفها الشخصي في إنستغرام، وظهرت على غلاف مجلة "صحة المرأة" الإسبانية في عدد يوليو 2018، كما ظهرت لها صورة فوتوغرافية إصدار "هاربر بازار" في عدد يوليو 2018، بالإضافة إلى ظهورها على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك "مجلة VIP" البرتغالي، "مجلة الحب" ، "مجلة نوفا جينتي"، "مجلة لوكس"و " مجلة المغنية دونا ".

بينما ابتعدت الفنانة ياسمين صبري عن السباق الرمضاني الماضي بعد زواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل «فرصة تانية» الذي عُرض خلال السباق الرمضاني 2020، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ياسمين صبري الوجه الإعلاني لمجوهرات Cartier

وظهرت ياسمين صبري مؤخرًا، بإطلالة ساحرة في حفل مجوهرات "كارتييه" في إيطاليا، حيث ارتدت فستان أخضر من مصمم الأزياء نيكولا جبران، وأكملت صبري إطلالتها المميزة، بمجموعة من المجوهرات تحت إمضاء علامة المجوهرات الشهيرة "Cartier" ،حيث بدت بعقد أنيق منسدل منه حجر طبيعي باللون الأخضر ليتناغم مع إطلالتها ،وأقراط كبيرة الحجم وإسورة وخاتم.