/637533/سوسن-بدر-تتعاقد-على-مسلسل-جديد-بعنوان-السيدة-زينب

يستعد المخرج محمد النقلي لتقديم مسلسل جديد يحمل اسم «السيدة زينب»، و تأتي ذلك الخطوة عقب النجاح الذي حققه خلال العام الماضي بعد إخراجه لمسلسلي «طلقتك نفسي» و «سكن البنات» للنجمة وفاء عامر وشقيقتها الفنانة أيتن عامر.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «السيدة زينب» الذي تعاقدت على بطولته النجمة سوسن بدر.

محمود عبد المغني من المشرحين أمام سوسن بدر في السيدة زينب

وتعاقد النقلي مع النجمة الكبيرة سوسن بدر على بطولة المسلسل، بالإضافة إلى وجود قائمة من الفنانين المرشحين للمشاركة في هذا العمل.

ويعد مسلسل «السيدة زينب» عمل درامي، من تأليف أحمد صبحي، وذكر النقلي خلال تصريحات صحفية أن الفنان محمود عبد المغني والفنانة دينا يتصدران قائمة المرشحين للعمل.

يذكر أن مسلسل «طلقتك نفسي» الذي أخرجه محمد النقلي، من بطولة هاجر أحمد، وأحمد شامي، وميدو عادل، ونانسي صلاح، ومحمد مهران وهايدي موسى، بينما شارك في بطولة مسلسل «سكن البنات» وفاء عامر، أيتن عامر، منة فضالي، دينا، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، تأليف أحمد صبحي.

سوسن بدر تعيش حالة نشاط فني في دراما 2021

فيما تألقت النجمة سوسن بدر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «بين السماء و الأرض»، بطولة هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.

بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «بنت السلطان» الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم: باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.