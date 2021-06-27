/637526/زعيم-الأغلبية-ننحني-إحتراما-لجهود-وتضحيات-قواتنا-المسلحة

أكد النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه علي مدار التاريخ المصري كانت ومازالت القوات المسلحة مصدر فخر وإعزاز دائمًا.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مضيفا بأن النواب كممثلين للشعب لابد أن نقول نعم لأي تعديل تطلبه القوات المسلحة لتطوير الأداء، مؤكدًا علي أن نواب الشعب ينحنون إحتراما لجهود القوات المسلحة وتضحياتهم .

مجلس النواب وقواتنا المسلحة

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: نؤكد إيماننا العميق بقدرة أبناء القوات المسحلة في اقيام بهذا الدور، متابعا: نؤكد أيضا موقف مجلس النواب من القوات المسلحة فهو موقف الإعزاز والتقدير للرجال الذين حموا الأرض وسالت دمائهم على أرض سيناء و ما زالوا يبذلون دمائهم الزكية ومعهم رجال الشرطة، حيث يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث و النسل.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن أبناء القوات المسلحة يرفعون شعار أن الولاء للوطن أغلى من الحياة و عيونهم الساهرة لا تنام حماية للوطن و ترابه المقدس.