/637523/نواب-القوات-المسلحة-انحازت-للشعب-و-حافظت-على-هويته
شهدت الجلسة العامة للبرلمان إشادات واسعة من النواب للقوات المسلحة، وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب: نحتفل بالذكري الثامنة لـ 30 يونيو، حيث رفضت القوات المسلحة تعرض الشعب المصري للعنف، موضحا انها انحازت للشعب المصري.
وقال بكري خلال الجلسة العامة: القوات المسلحة حافظت على هوية الشعب وانقذتنا من حكم الجماعة الإرهابية، مضيفا: القوات المسلحة عمود الخيمة والتحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يخوض معارك دفاعا عن الوطن، مستطردا ": نحن معك في قضية سد النهضة و في كافة القضايا الوطنية.
قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عضو مجلس النواب: ن القوات المسلحة ساهمت في استقرار الوطن و قال خلال الجلسة العامة: كل الدعم والتحية للقوات المسلحة.
بعدها قال النائب عبد المنعم إمام: التحية للقوات المسلحة على ما بذلوه لحماية الوطن، موضحا: كل الدعم من البرلمان للقوات المسلحة.
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