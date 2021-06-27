حسين الشحات:الحمد لله ليلة كانت سعيدة ولكن لازلنا نعمل بقوة جميعاً

/637520/حسين-الشحاتالحمد-لله ليلة-كانت-سعيدة-ولكن-لازلنا-نعمل-بقوة-جميعا

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل المباراة:

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثاني في مرمى الترجي التونسي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها المارد الأحمر بعد عركلة واضحة من مدافع الفريق التونسي على طاهر محمد طاهر.

ونشر حسين الشحات لاعب النادي الاهلي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” الحمد لله ليله كانت سعيدة ولكن لازلنا نعمل بقوة جميعا ،خطوة تفصلنا ولكنها اهم خطوة لتحقيق حلم العاشره والاحتفال الحقيقي ان شاء الله .. ننتظركم في المغرب جمهور الاهلي في كل مكان”.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض مرانا منفرد صباح اليوم الأحد قيل انطلاق مران الفريق الجماعي.

وغادر اللاعب النادي فور الانتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات، واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.