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رئيس النواب يحيل قرارات رئاسية بشأن الموافقة على اتفاقات دولية للجنة التشريعية «صور»

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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

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دوت الخليج يرصد المشروعات التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان المختصة 

واحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين والقرارات الرئاسية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشتها منها:* 

 قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1)   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021. 2). 

 

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2 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.       

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       ب. مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:

  1)    مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.    

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  2)    مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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