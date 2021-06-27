سعفان :عرض جميع خدمات الوزارة للمواطنين .. والتكامل مع بوابة مصر الرقمية

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، وأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية ممثلي كل من الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة .

يأتي هذا الاجتماع في إطار مجموعة اجتماعات يتم تنفيذها للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى الاستفادة منها، وذلك بعرض آلية حفظ البيانات علي الأنظمة الحالية ، والتعرف علي البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ، وذلك لدراسة الفوارق وإعداد قوائم والمتطلبات المستقبلية .

في مستهل الاجتماع ، رحب الوزير بالحضور ، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة ، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول ، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح الوزير ، أن الاجتماع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يهدف إلى تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الوزير الشكر والتقدير ، لوزارة الاتصالات التى حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق التحول الرقمي لكافة الوزارات ليصبح واقعا ملموساً ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات واسعة وسريعة نحو تحقيق ذلك في مختلف المجالات .

كما وجه الوزير بضرورة إكتشاف المواهب الشابة في الوزارة ومديرياتها القادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل على تقديم كل الدعم والتشجيع اللازم لها ، بتنمية واصقال مواهبهم ، والاستفادة منها في تحقيق رؤية الوزارة المستقبلية ، مشددا علي أنهم أمل الغد ووسيلة التنمية المستدامة .

يذكر أن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات ، يشمل نطاقه أربعة محاور رئيسية هى : تطوير البوابة الإلكترونية ، وتطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية ،والذي يهدف إلى ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي (شهادة القيد "كعب العمل" ، وترخيص عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة)، كما يشمل خدمات التدريب والتعلم عن بعد من خلال اتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهني ، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالوزارة .